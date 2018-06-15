Alkollü sürücü nöbet kulübesine çarptı: 1 polis yaralı

-Nöbet kulübesine çarpan araçtan genel ve detay görüntüler

-Araçta bulunan içi boş alkol şişelerinin genel görüntüsü

-Yaralı polisin ambulans içerisinden genel görüntüsü

-Kadın sürücünün görüntüsü

-Kadın sürücüye alkol kontrolü yapılırken genel görüntüsü

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-Ulaşım: adana’dan geçildi



( ADANA -HD)- Adana’da 2.45 promil alkol ile direksiyon başına geçen sürücü polis uygulama noktasında bulunan nöbet kulübesine çarptı ADANA



- Adana’da alkollü sürücü polis uygulama noktasında ki nöbet kulübesine çarparken 1 polis memuru yaralandı. Kaza, Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi civarında bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Demet Kahvecioğlu kullandığı 01 DLZ 81 plakalı otomobil ile polis uygulama noktasını fark etmedi. Kahvecioğlu önce dubalara çarptı ardından, nöbet kulübesine çaparak durabildi. Nöbet kulübesinin önündeki beton bariyerler olası bir faciayı önlerken bir polis memuru hafif yaralandı. Kahvecioğlu kazada yara almazken araçta yolcu konumdaki Aytek Özdemir (34) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan polis ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücüde 2.45 promil alkol çıkı Uygulama noktasında bulunan trafik polisleri, Kahvecioğlu ve Özdemir’e alkol kontrolü yaptı. Kahvecioğlu’nda 2.45, Özdemir’den ise 0.90 promil alkol çıktı. Kahvecioğlu’nun ehliyetine el konurken, şahıslar polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri araç içeresinde inceleme yaptığı sırada içi boş alkol şişeleri buldu.

