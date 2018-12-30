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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücü ne yaptıysa ehliyetini kurtaramadı Haberi

Alkollü sürücü ne yaptıysa ehliyetini kurtaramadı Haberi

Alkollü sürücü ile polis konuşmaları

Alkollü Sürücü Polis Hastane Trafik Kazası Trafik Cezası 

-Trafik ekipleri detay
-Kaza yapan araçlardan detay
-Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi

( KAHRAMANMARAŞ )- Trafik polislerine direnin alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, bin 2 TL trafik cezası kesildi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü polise zorluk çıkardı. Hastane kontrolünde 1.52 promil alkollü oluğu tespit edilen sürücüye, bin 2 TL trafik cezası uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Kaza, sabaha karşı Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali K. (26) yönetimindeki 07 EF 013 plakalı otomobille seyir halindeyken, önünde seyreden 46 BH 026 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekiplerine direnen ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücünün, hastane kontrolünde 1.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye, bin 2 TL trafik cezası kesildi.
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