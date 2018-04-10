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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Alkollü sürücü hatalı sollama yaptı, babaanne ve torunu hayatını kaybetti

Alkollü sürücü hatalı sollama yaptı, babaanne ve torunu hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Çarpma Anı Hastane Akalan Hatalı Sollama Lüks Otomobil 

-Otomobilin çarpma anı
-Koşan vatandaşlar
-Olay yerine gelen ambulans ve polis
-Avukat Eyüp Sabri Gürsoy ile röp.
-Olay yerinden görüntü

( İSTANBUL )- Avukat Eyüp Sabri Gürsoy, “Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve şuanda cezaevinde” İSTANBUL

- Ümraniye’de önceki akşam alkollü bir sürücünün hatalı sollama yapması sonucu yaşanan kazada, babaanne ve torunu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde yaşanan kaza önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Emrah Bozdemir’in kullandığı lüks otomobil, yol kenarında araçtan indikten sonra evlerine girmeye çalışan babaanne Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender’e çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü Emrah Bozdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay yerinde yaralanan babaanne Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı babaanne ve torunu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü daha önce de alkolden ehliyeti kaptırmış Babaanne ve torununa çarparak ölümüne neden olan sürücü Emrah Bozdemir, olayında ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce de ehliyetini alkolden kaptıran sürücü Bozdemir’ın neden olduğu kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçtan 3 kişinin indiği ve babaanne Fatma Kalender’in torunu Ahmet Yiğit Kalender’i yanına alarak yürümeye başladığı görülüyor. Bu sırada araçlardan inen bayan ise açık kalan otomobilin kapısını kapatmaya çalışıyor. Tam bu sırada ise sollama yapan lüks bir araç, babaanne ve torununa çarpıyor. Olaydan sonra çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, dakikalar sonra olay yerine gelen ambulanslar ise yaralıları hastaneye götürüyor. Mağdurların avukat yakını kazayı anlattı Kazada hayatını kaybeden mağdurların yakını olan avukat Eyüp Sabri Gürsoy, yaşanan kazayı anlattı. Gürsoy, “Evlerinin önüne buraya park ediyorlar. Baldızım, torunu ve gelin arabadan çıkıyor. Eve girmek için burada geniş park yeri olduğu için arabalar dik olarak park ediyor. Tabi içeri girebilmek için buradan geçemiyorlar. Yol kenarındaki arabaların yanından geçmeye çalışıyorlar. Bu sırada gelin hanım bakıyor aracın kapısı açık kalmış onu kapatmaya dönüyor. Bu esnada sollama yapan bir araç geliyor çarpıyor. Şayet gelin aracın kapısını kapatmak için dönmemiş olsaydı o da kayıplarımız arasında olacaktı” şeklinde konuştu.
Bu kazanın taksirle adam öldürmeye girdiğini vurgulayan Gürsoy, “Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ve şuan da cezaevinde” diye konuştu.
(ME-ÖFA
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