Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi Video

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Alkol promil testinden görüntü

-Ropörtajlar

-Genel ve detay görüntü



( İSTANBUL )- D-100 Karayolu Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü kazaya sebebiyet verdi İSTANBUL



- Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen alkollü sürücü önce bariyerlere çarptı. Ardından da lüks bir cipe çarparak durabilen alkollü sürücünün sebebiyet verdiği kazada iki kişi yaralandı. Alkol promil testine tabi tutulan sürücünün 151 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sabah saat 06.45 sıralarında Tozkoparan Mevki D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin Taşdelen idaresindeki 34 DS 0979 plakalı lüks sürücüsünün makas atması sonucu önce bariyerlere ardından da Serhat Cansız idaresindeki 34 BFS 286 plakalı cipe çarptı. Çarpma sebebiyle lüks otomobilin içinde bulunan iki kadında yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bakırköy Sadi Konuk Hastanesine kaldırdı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya sebebiyet verdiği öğrenilen Hüseyin Taşdelen trafik polislerinin alkol testine tabi tutuldu. Alkol testinde 151 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücüye yasal işlem yapılması için polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan cip sürücüsü Serhat Cansız ise yaşadığı kazayı şu şekilde anlattı: “E-5’ten basmış gidiyorduk sol şeritten Atatürk Havalimanına gidiyordum. Arkadaş, aynadan gördüğüm üzere makas makas ata ata geldi. Kendini toparlayamadı daha doğrusu aracını. Yanında da iki bayan vardı. Bariyere girdim. Daha doğrusu önce bana sonra bariyere vurdu. Beraber sürüklendik buraya geldik. Baya hızlıydı. Zaten o yüzden toparlayamadı. Altında son model Mercedes var. Geldi önüme düştü zaten birbirimizle sürüklendik buraya geldik. Yani ikisi de pert oldu. Ben tek kişiydim. Atatürk Havalimanına eğitime gidiyordum. Yanında bayan vardı iki tane. Yaralandı bir tanesi bir tanesinin her yeri kan içinde kaldı. İkisi de bayandı. Biri ağır yaralandı. Yerden kalkamadı. Ağzından kan geliyordu. Bilmiyordum durumunu hastaneye gönderdik. Kaza sonrası iki sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre boyunca trafik yoğunluğunun oluştuğu Edirne istikameti araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.

