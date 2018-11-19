Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü sürücü 50 kilometre boyunca kaçtı - KONYA İzle

Alkollü sürücü 50 kilometre boyunca kaçtı - KONYA İzle

- Polis ekibinin araçta inceleme yapması - Yakalanan kamyonet sürücüsü ve arkadaşının polislerle konuşmaları - Sürücünün polislere aracının bağlanmasına tepki göstermesi KONYA (AA) - Konya 'da kamyonetiyle yaklaşık 50 kilometre polisten kaçan alkollü sürücü ve arkadaşı, güçlükle yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yol kontrolü yapan trafik ekipleri, 55 NJ 728 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.Görevlilerin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, kaçmaya başladı.
Yeni İstanbul Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 50 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonunda kamyonet durduruldu.Sürücü Ali Osman Y. ve yanında bulunan arkadaşı Osman Ö, araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi.
Yapılan kontrolde sürücünün 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.Aracının trafikten men edilmesine tepki gösteren sürücü Ali Osman Y, polislere, "Arabanın bir eksiği yok. Suçlu biziz. Arabanın ne suçu var? Bağlamayın arabayı." dedi.
Sürücüye, farklı suçlardan 5 bin lira idari para cezası uygulanırken araç otoparka çekildi.

Alkollü Sürücü Polis Para Cezası Akalan Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı