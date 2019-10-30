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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Güvenlik kamera görüntüleri

( SAKARYA )- Şantiyeye ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı SAKARYA

Korkuluk Güvenlik Kamerası Harekete Geç Teleferik Polis Ekipleri 


- Sakarya'nın Sapanca ilçesine yapılacak olan teleferik şantiyesine alkollü bir şüpheli tarafından 7 el ateş açıldı. Şüphelinin ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün sabah saat 06.54 sıralarında meydana geldi. Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan teleferik projesi alanına bir araçla gelen alkollü şahıs aracından inerek şantiye korkuluklarına 7 el ateş etti. Yaşanan konu sonrasında olay yerinden hızla uzaklaşan şahsı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler olayı gerçekleştirenin Ö.L.Ş. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan şahıs gözaltına alınırken şahsa kamu davası açılacağı öğrenildi. Öte yandan, yaşanan olay anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın araçtan inerek şantiyenin korkuluklarına ateş açtığı anlar ve daha sonrasında olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.
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