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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Alkollü şahıs pompalı tüfekle polislere ateş açarak dehşet saçtı

Polislerden genel ve detay görüntüler

Polis Aracı Akalan Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polislerin genel ve detay görüntüleri
-Şahsın eşinin eve getirilmesi
-Genel görüntüler
-Şahsın eşinin gözaltına alınması
-Evin duvarına çıkar polisin genel görüntüleri
-Mahallede arama yapan polislerin genel görüntüler
-Şahsın yakalanması ve polis aracına bindirilmesi
-Polis aracının gidişi

( ADANA )- Adana’da alkolü bir kişi kendisine ceza yazan polislere öfkelenince pompalı tüfekle ateş açtı ADANA

- Adana’da alkollü bir şahıs gürültü çıkardığı için kendisine ceza yazan polislere pompalı tüfekle ateş açarak dehşet saçtı. Olay, Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollün etkisiyle mahallesinde birkaç kişiyle kavga ederek aşırı gürültü çıkaran Abdül Aziz Dernik vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evine götürüldü. Polisin kendisine ceza yazmasına öfkelenen Dernik pompalı tüfeğiyle polislere ateş açmaya başladı.
Polisler son anda kaçarak canlarını kurtarırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. ‘Mahalle uzun namlulu silahlarla abluka altına alındı’ Olay yerine sevk edilen Terörle Mücadele (TEM) ve asayiş ekipleri uzun namlulu silahlar mahalleyi abluka altına aldı. Bölgede arama çalışması yapan polis ekipleri komşusunun bahçesine saklanan Dernik'i kıskıvrak yakaladı. Polis olayla alakalı Dernik dışında eşi ve iki kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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