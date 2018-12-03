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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü motosiklet sürücüsü ölümden döndü Video

Alkollü motosiklet sürücüsü ölümden döndü Video

Motosikletten detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Ameliyat Motosiklet Sürücüsü 

-Oay yerinden detay
-İncelemelerden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre kaza 5000 Evler Mahallesi 31. Sokak’ta meydana geldi. Alpaslan Avcıl yönetimindeki 16 JEJ 71 plakalı motosiklet sürücüsü caddede seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yaklaşık 20 metre sürüklendiği belirlenen sürücü Avcıl’ın yanında bulunan poşetten alkol kutusu çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı olan sürücü Özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaza ile ilgili Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, ameliyattan çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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