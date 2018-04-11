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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alkollü koca, eşi, oğlu ve kayın babasını bıçakla yaraladı

Alkollü koca, eşi, oğlu ve kayın babasını bıçakla yaraladı

Hastaneye ambulansın gelmesi

Yoğun Bakım Ünitesi Jandarma Ameliyat 

-Hastane acilinden detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da evine alkollü olarak gelen koca, eşi, oğlu ve kayınbabasını bıçakla yaraladı. Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evine alkollü olarak geldiği öne sürülen 44 yaşındaki S.B. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, eline geçirdiği bıçakla eşi N.B. (37) oğlu A.B. (18) ve kayınbabası A.B’yi (56) bıçakla yaraladı. Yaralılar çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan şahsın oğlu A.B ile kayınbabası A.B, hemen ameliyata alındı. Üç saat süren ameliyatın ardından üç yaralanın da yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli S.B. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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