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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü kadının polisevi önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi

Alkollü kadının polisevi önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi

- Şüpheli paketten detaylar

Güzergah Şüpheli Paket Akalan Harekete Geç Cep Telefonu 

-- Paketin fünye ile patlatılması
-- Yabancı uyruklu kadından detaylar

( ERZURUM )- Yakalanan Gürcistanlı kadın “yorulduğum için bavulu Polisevinin önüne bıraktım” dedi.
ERZURUM

- Erzurum’da yabancı uyruklu bir kadının Polisevinin önüne bıraktığı bavul emniyet güçlerini harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan bavulda kadın elbiseleri çıktı. Yakalanan alkolü kadın ise “yorulduğum için bavulu oraya bıraktım” dedi.
Erzurum’da Gürcistanlı olduğu öğrenilen bir kadın elinde ki kırmızı bavulu Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Polisevi’nin önüne bırakarak uzaklaştı. Kameralardan tespit edilen kadın Çaykara Caddesi güzergahında yakalanarak tutuklandı. Alkollü olduğu öğrenilen kadın “ yorulduğum için bavulu oraya bıraktım” dedi.
Kadının ifadesine rağmen tehlikeli bir yerde bulunan paketi bomba imha ekipleri fünye ile patlattı. Ekiplerin şüpheli paketi patlattığı sırada ise meraklı vatandaşlar cep telefonuyla bu anları kaydetti.
( ST-)
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