Alkollü genç polislere zor anlar yaşattı İzle

-Polislerin binaya girmesi

-Ekip otomobilleri detay

-İtfaiye detay

-Polislerin genci dışarı çıkarması

-gencin polislere sarılması

-Gencin konuşmaları

-Ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın ayrılması

-detay



( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA



- Antalya'da 6. kattaki dairesinde alkol alan genç polislere zor anlar yaşattı. Polis eşliğinde ambulansa götürülen gencin polislere sarılması ilginç görüntüler oluşturdu. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi 906 Sokak üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Evde tek başına kalan 36 yaşındaki Süleyman B. alkol aldıktan sonra balkona çıkıp etrafa bağırmaya başladı.

Şahsın zaman zaman zemine küçük ev eşyaları attığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binaya giren polisler Süleyman B.'yi balkondan daire içine aldı. Polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen Süleyman B. tedavisi için bina önüne indirildi. Burada sık sık polislere sarılan Süleyman B., "Bunlar bizim polisimiz. Buradaki herkes benim adamım. Benim ağabeyim burada. Benim ağabeyime kimse bir şey diyemez. Hepinize diyorum bu adama bir şey olma şansı yok" diye seslendi. Süleyman B., polis eşliğinde ambulansa bindirildi. İlk tedavisi ambulansta yapılan Süleyman B. polis ev sağlık ekipleri eşliğinde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

