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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuştu...Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuştu...Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı

sürücü yakalanma

Okul Servisi Para Cezası Araç Kullanmak Alkol Muayenesi Servis Aracı 

-emniyet önü

( EDİRNE )- Ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu bin 827 TL ceza kesildi EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde trafik polisleri tarafından durdurulan okul servisi şoförü alkollü çıktı. 1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen servis sürücüsünün, daha önceden de alkollü servis aracı kullandığı için 6 ay ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde, şehir içinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi. Denetlemeler sırasında içinde 15 anaokulu öğrenicisi taşıyan V.O. yönetimindeki aracı durduran trafik polisleri, yapılan alkol muayenesinde servis sürücüsünün 1.45 promil alkollü olduğunu tespit etti. Daha önce de 0.77 promil alkollü araç kullandığı sebebiyle ehliyetine 6 ay el konulan V.O.’ya bu kez de bin 539 TL ve aracın muayenesiz olduğu gerekçesiyle 288 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.
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