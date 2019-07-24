Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alkolden ehliyetini kaptıran sürücü kazada ağır yaralandı Video

Alkolden ehliyetini kaptıran sürücü kazada ağır yaralandı Video

Kaza yerinden görüntü

Araç Kullanmak 

-Detay

( KOCAELİ )- Ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı araçla kaza yaptı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü idaresindeki araç kaza yaparak takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza saat 22.30 sıralarında Gebze D100 larayolu üzerinde meydana gel. Edinilen bilgiye göre Sakin M.K. yönetimindeki 34 HD 3322 plakalı otomobil, Gebze D100 karayolu Ankara istikametine gittiği sırada Sanlı K. idaresindeki 03 NG 591 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun sağında bulunan beton zemine çıktıktan sonra takla atan 03 NG 591 plakalı araç alev alırken ağır yaralanan sürücü Sanlı K. kendini dışarı attı. Yaralı sürücü yanan araçtan kendini dışarı attı Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yaralı Sanlı K., ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkolden ehliyetini kaptırdı kaza yaptı Alkollü olduğu belirlenen yaralı sürücünün 2018 yılında yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ehliyetsiz olarak araç kullandığı tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı