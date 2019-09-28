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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Alkol testi uygulaması - GAZİANTEP Video

Alkol testi uygulaması - GAZİANTEP Video

- Uygulamadan detaylar Gaziantep 'te alkol testi uygulamasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Caddesi'nde iki saat süren kontrollerde durdurulan 34 araç sürücüsüne alkol testi uygulandı.Uygulamalarda alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 sürücüye ise 5 bin 634 lira ceza uygulandı.Söz konusu uygulamaların aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.

Trol 

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