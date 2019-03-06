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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alkol komasına giren genç kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Alkol komasına giren genç kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

kadın merdivenlerde yatarken görüntü

İlk Müdahale Alkol Koması Sağlık Ekipleri Genç Kadın Kadın Hasta 

-sağlık ekipleri müdahale ederken görüntü
-sağlık ekipleri kadını ambulansa kaldırırken görüntü
-genel ve detay görüntüler
-görüntü ftpde

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu Taksim’de alkol komasına giren yabancı genç kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ayakta duramayan yabancı uyruklu kadın, sağlık ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı. Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı alkol alan yabancı uyruklu genç bir kadın, bir eğlence mekana giden merdivenlerde bulundu. Bir vatandaş tarafından fark edilen ve yardım edilen kadının ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.
Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yabancı uyruklu kadın, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı. Aşırı alkol alan kadının ayakta duramadığı görülürken, kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. (MT-ÖFA
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