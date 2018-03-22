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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Alkol cezası yememek için polisten kaçtı, kaza yaptı Video

Alkol cezası yememek için polisten kaçtı, kaza yaptı Video

Alkollü sürücünün kendini savunması

Alkollü Sürücü Polis Merkezi Akalan Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Polis ekipleri tarafından arabaya bindirilmesi
-Alkollü sürücünün arkadaşının savunması
-Kaza yapan araçtan detaylar
-Polis araçlarından detaylar
-Olay yerinden detaylar
-diğer detaylar

( İSTANBUL )- Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı İSTANBUL

- Kadıköy’de polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçtı. Polis ekiplerinin yarım saatlik kovalamacası sonucu kaza yaptı. Yakalanan şüpheliler alkollü olduklarını ceza yememek için kaçtıklarını söyledi.

Olay, 05.00 saatlerinde Kadıköy E-5 karayolu üzerinde uygulama noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre E-5 karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 41 UG 976 plakalı aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yaklaşık otomobili ve yanındaki iki arkadaşı ile kaçmaya başladı.
Yaklaşık 10 Kilometrelik kovalamacanın ardından, alkollü sürücü Ataşehir İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak’ta kaza yaptı. İki ilçenin de polis ekipleri kaçan otomobilde ki şahısları yakaladı. “Alkollüyüz diye kaçtık, korktuk ceza yemekten” Kaçan otomobilde alkollü sürücünün arkadaşı Alkol aldıklarını belirterek “Alkollüyüz diye kaçtık, ceza yemekten korktuk” dedi Şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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