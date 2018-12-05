Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alkol çalmak için markete girdi, önce kameraya ardından polise yakalandı

Alkol çalmak için markete girdi, önce kameraya ardından polise yakalandı

- İ.G.’NİN ADLİYEYE GELİŞİ

Güvenlik Kamerası Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri Hırsız Polis Alarm Sistemi 

-- HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASI
--DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da alkol çalmak için bir marketin camını kırarak içeri giren hırsız polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Fuar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (40) isimli şahıs gece saatlerinde alkol çalmak için Karaçayır Mahallesi’nde bulunan bir marketin camını kırarak içeri girdi. İ.G.’nin markete girmesinin ardından aktif hale gelen alarm sistemi polisi harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alarmı çalan markete gelerek içeride arama yaptı. Yapılan arama sırasında, İ.G.’nin çaldığı alkollerle birlikte market içerisinde dolaştığını gören ekipler, şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen İ.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı İ.G.’nin hırsızlık yapmak için geldiği marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdiği ve önce kasalarda para olup olmadığını kontrol ettikten sonra alkol reyonundan içki şişelerini toplaması iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (FC-GY
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı