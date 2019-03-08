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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde hayatını kaybetti

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza alanından görüntü

Polis Avcılık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Hayvan 

-Polis ekiplerinin incelemeleri

( KOCAELİ )- Çekicinin üstünden geçtiği şahıs kurtarılamadı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen 42 yaşındaki Ramazan K., yolun ortasında yattığı esnada kendisini fark etmeyen bir çekici aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza gece saat 01.00 sıralarında D-130 karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sarhoş olduğu öğrenilen Ramazan Karakaş (42), D-130 karayolu üzerinde yolun ortasında yere yattı. Bu esnada İzmit istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halindeki Ozan O. (25) idaresindeki 77 AAH 909 plakalı çekici ise yerden yatan Karakaş'ın üzerinden geçti. Kaza sonrası bir şeye çarptığını fark eden Ozan O. kullandığı çekiciyi yolun kenarına çekti. Bir hayvana çarptığını düşünen talihsiz sürücü, yerde cansız bir şekilde yatan Karakaş’ı görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Ramazan Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirtti.
Karakaş'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan çekici sürücüsü Ozan O. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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