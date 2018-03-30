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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Alkol alıp dilenen yaşlı kadın zabıtaya zor anlar yaşattı

Alkol alıp dilenen yaşlı kadın zabıtaya zor anlar yaşattı

Parfümcü ve çalgıcının yakalanması

Yaşlı Kadın Dilenci Operasyonu Alkollü Kadın En Yaşlı Kadın Basın Mensupları 

-Dilencilerin yakalanmaları
-Yaşlı ve sarhoş dilencinin sözleri ve hakaretleri
-Zabıta aracına bindirilip götürülmeleri

( ANTALYA )- Zabıtaya direnen alkollü kadın: ' İster içerim ister içmem size ne' ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilenci ve kaçak parfümcü operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda topladığı paralara el konulup işlem yapılmak üzere belediyeye götürülmek istenen dilenci kadın aldığı alkolün etkisiyle hem zabıtaya hem gazetecilere hakaretler yağdırdı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Antalya Caddesinde ortaklaşa düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen 2 parfümcüden birisi kaçarak izini kaybettirirken, köprü üzerinde küçük yaşta çocuk ile birlikte klarnet çalarak para toplayan 1 kişi ve 2 küçük bebek ile 4 dilenci kadın yakalandı. Bazı kadınların pusetlerindeki çocuklarla dilendiği gözlenirken alkol aldığı tespit edilen bir kadın dilenci polise ve zabıtaya zor anlar yaşattı, gazetecilere hakaretler yağdırdı. Zabıta ve polisin ‘Bu kadar alkol alıp insanları rahatsız etmeye utanmıyor musun?’ sorusuna ' Size mi soracağım?’ diyen kadın ' İster içerim ister içmem size ne' dedi.
Alkollü kadın dilenci operasyonu çeken basın mensuplarına da sözlü tacizde bulunarak tehdit etmeyi ve küfürler yağdırmayı ihmal etmedi. Zabıta aracına alınarak Toptancı Hali içerisinde bulunan Zabıta noktasına götürülen dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 Maddesine istinaden 124 TL, 37/1 Maddesine istinaden 124 TL olmak üzere 248’er TL para cezası uygulandı. Çalgıya aynı ceza uygulanırken ayrıca müzik aletine de el konuldu.
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