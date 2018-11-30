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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Alışverişte sıkılan Trabzonlu akademisyenin markalı türküleri beğeni topladı

Alışverişte sıkılan Trabzonlu akademisyenin markalı türküleri beğeni topladı

Gökhan Altınbaş'ın videosu

( TRABZON ) TRABZON

Sosyal Medya Ünlü Marka Alışveriş Alışveriş Merkezi 


- Trabzon’da bir alışveriş merkezinde ünlü markaların isimlerinin yöresel türkülere adapte edilerek okunduğu video, sosyal medyada ilgi gördü. Trabzon’da bir alışveriş merkezinde çekilen video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Gökhan Altınbaş’ın bir alışveriş merkezinde ünlü markaların isimlerini yöresel türkülere uyarlaması sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Eşiyle birlikte çıktığı alışverişte sıkılan Altınbaş’a ilham olan marka isimleri yöresel türkülerle de birleşince ortaya farklı bir tarz çıktı. Çektiği bu videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Altınbaş, videonun açıklama kısmına ise, “Hanımlar eşlerinizi zorla alışverişe götürmeyin, sıkılıyoruz” yazdı.
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