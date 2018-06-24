Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Alışverişe geldiği adreste öldürüldü Video

Alışverişe geldiği adreste öldürüldü Video

Olay yerinden görüntü

Bıçaklı Saldırı İkinci El Eşya 112 Acil Servis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Cenaze yakınlarının görüntüsü
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay
-Ali Ö.'nün fotoğrafı

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara’da ikinci el eşya alım-satım işi yapan bir kişi eşya almaya gittiği adreste kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Mamak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Şahintepe Mahallesi’ndeki bir adrese eşya almak için gelen spotçu Ali Ö., burada henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Bina içinde bir süre yaşanan arbedenin giderek şiddetlenmesi sonucu saldırganlar, bıçaklarına sarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Ali Ö. yerde hareketsiz kalırken, saldırganlar olay yerini terk etti. Arbedeye şahit olan apartman sakinleri, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde belirtilen adrese çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Ali Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Binadaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, firari katil zanlılarının yakalanması için harekete geçti. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro amirliklerine bağlı ekipler, bina içinde ve ceset üzerinde çalışma yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Ö.’nün yakınları, acı haberi alarak olay yerine geldi. Bina önünde gözyaşı döken yakınlara, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Savcılık incelemesinin ardından, Ali Ö.’nün cansız bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı