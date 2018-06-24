Alışverişe geldiği adreste öldürüldü Video

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Cenaze yakınlarının görüntüsü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay

-Ali Ö.'nün fotoğrafı



( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



- Ankara’da ikinci el eşya alım-satım işi yapan bir kişi eşya almaya gittiği adreste kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Mamak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Şahintepe Mahallesi’ndeki bir adrese eşya almak için gelen spotçu Ali Ö., burada henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Bina içinde bir süre yaşanan arbedenin giderek şiddetlenmesi sonucu saldırganlar, bıçaklarına sarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Ali Ö. yerde hareketsiz kalırken, saldırganlar olay yerini terk etti. Arbedeye şahit olan apartman sakinleri, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde belirtilen adrese çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Ali Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Binadaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, firari katil zanlılarının yakalanması için harekete geçti. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro amirliklerine bağlı ekipler, bina içinde ve ceset üzerinde çalışma yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Ö.’nün yakınları, acı haberi alarak olay yerine geldi. Bina önünde gözyaşı döken yakınlara, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Savcılık incelemesinin ardından, Ali Ö.’nün cansız bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

