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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Alışveriş merkezine dalan sansar güvenlik kamerasında

Alışveriş merkezine dalan sansar güvenlik kamerasında

güvenlik kamerası

Alışveriş Davetsiz Misafir Güvenlik Kamerası İlginç Görüntü Alışveriş Merkezi 

-sansarın koşması
-çalışanların korkmaları

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Çorum’da bir alışveriş merkezine giren sansar kısa süreli paniğe neden olurken çalışanların tepkisi güldürdü. Olay, Ulukavak Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Caddede panik halinde bir sansar Halim Çatal’a ait iş yerine girdi. Sansarın bir anda önünden geçince panik yapan iş yeri sahibi ne olduğunu anlamaya çalışırken verdiği tepki ilginç görüntülere neden oldu. Daha sonra hızlıca alışveriş merkezinin içerisinde koşmaya başlayan sansar, iş yerini kısa sürede turladı. İş yeri sahibi ve arkadaşı davetsiz misafiri dışarı çıkarmaya uğraşırken sansarla karşılaşan bir çalışanda sansarla karşılaşınca korkarak kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından sansar daha sonra iş yerinden çıktı. Hem korkutan hem güldüren bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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