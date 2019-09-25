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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alışveriş merkezine bırakılan bomba etkisiz hale getirildi...Tatbikat başarı ile gerçekleştirildi

Alışveriş merkezine bırakılan bomba etkisiz hale getirildi...Tatbikat başarı ile gerçekleştirildi

-Bomba poşetinin fark edilmesi

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--Güvenlik şeridi oluşturulması
--Bombayı bırakan şahsın yakalanması
--İtfaiye ve Afad ekiplerinin gelmesi
--Bombanın fünye ile patlatılması
--itfaiyenin müdahalesi
--Alışveriş Merkezi müdür rop.

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Forum Alışveriş Merkezi’nde vatandaşların güvenliği ve görevlilerin dikkat ve tecrübesini test etmek üzere düzenlenen tatbikat başarı ile gerçekleştirildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de katıldığı tatbikat, senaryo gereği Alışveriş Merkezi’ne bir şahıs tarafından bırakılan içerisinde bomba bulunan poşetin güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi ile başladı.
Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler poşeti bırakan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen emniyet güçleri şahsı teslim aldı. Yapılan ihbar üzerine alışveriş merkezine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanı poşet içerisindeki bombayı fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede esnasında yaralanan iki kişi ekipler tarafından ambulansa taşındı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alışveriş merkezindeki güvenlik önlemleri kapsamında dışarıya çıkartılan personel tehlikenin geçmesinin ardından içeriye alındı. Tatbikatın başarılı bir şekilde icra edildiğini ifade eden Aydın Forum Alışveriş Merkezi Müdürü Ali Kabakçı, “Alışveriş Merkezimiz yaklaşık olarak yılda 8 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Dolayısıyla hem ziyaretçilerimiz hem de çalışanlarımızın güvenliği ön planda. Bu sebeple her yıl düzenli olarak bu tür tatbikatları icra ediyoruz ki olası bir doğal afet, yangın ve benzeri olaylarda hazırlıklı olmalıyız. Tüm ekip çalışanlarını tatbikata dahil ediyoruz” diye konuştu.

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