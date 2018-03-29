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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Alışveriş merkezinde yangın - BURSA

Alışveriş merkezinde yangın - BURSA

- Alışveriş merkezinden yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin binaya girmesi - Ekiplerin çalışması - İtfaiye araçları Bursa 'da alışveriş merkezinde yangın - Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın iki mağazada hasara yol açtıBURSA (AA) - Bursa 'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesindeki Zafer Plaza'da zeminin 3 kat aşağısında tekstil ürünlerinin satıldığı bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alışveriş merkezi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.Alevler bitişikteki bir mağazaya sıçradı ve binanın tamamını dumanlar kapladı. Oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangını bir saatte kontrol altına alan ekipler, binadaki yoğun dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.Alışveriş merkezindeki iki mağazada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alışveriş Yükselen Alışveriş Merkezi Yangına Müdahale Trol 

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