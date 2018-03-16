Alışveriş merkezinde trafo yangını - ADANA

- Alışveriş merkezinden genel ve detay - Yangının çıktığı bölümden görüntü - Seyhan ilçesinde 735 iş yerinin bulunduğu alışveriş merkezinin trafosunda çıkan yangın hasara yol açtıADANA (AA) - Adana 'da 735 iş yerinin bulunduğu alışveriş merkezinde trafo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi kapalıyken trafo bölümünde yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında 735 iş yerinin bulunduğu alışveriş merkezinin trafosu hasar gördü.Binaya yayılan duman nedeniyle oluşan is de bazı iş yerlerinde zarara yol açtı.Elektrik tesisatı hasar gören alışveriş merkezinin bir süre kapalı kalacağı öğrenildi.