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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Alışveriş merkezinde tıp öğrencisinin korkunç ölümü

Alışveriş merkezinde tıp öğrencisinin korkunç ölümü

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( İSTANBUL )- 4. kattan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti İSTANBUL

Alışveriş Sağlık Ekibi Tıp Öğrencisi Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 


- Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen Tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti. Olay Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin 4. katında bulunan yemek katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Baturay Serter ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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