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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Alışveriş merkezinde narkotik köpeği 'Rona'ya yoğun ilgi

Alışveriş merkezinde narkotik köpeği 'Rona'ya yoğun ilgi

Narkotik köpeğine ilgi

Alışveriş Uyuşturucu Narkotik Narkotik Köpek Alışveriş Merkezi 

-stanttan görüntü
-vatandaşa broşür dağıtılması
-genel ve detay görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa narkotik polisinin, vatandaşı madde ile mücadele konusunda uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla bir alışveriş merkezinde düzenlediği narko nokta uygulamasında narkotik köpeği Rona'ya ilgi yoğun oldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla düzenledikleri narko nokta uygulaması yoğun ilgi çekti. Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlikte motosikletli polisler ve eğitimli narkotik köpekleri de yer aldı. Özellikle köpeklerin yoğun ilgi gördüğü uygulamada vatandaşa emniyet tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak gençler uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarıldı. Bursa'da bir AVM'de yapılan uygulamada konuyla ilgili slayt gösterileri izletildi. Görevli polis memurları vatandaşları madde ile mücadele konusunda uyararak destek isterken narkotik köpeği Rona da stantta durdu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Rona sevimli hareketleri ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Rona ile fotoğraf çektiren çocuklar daha sonra motosikletlere bindi. Narkotik polisi gün boyunca stantta durarak vatandaşları ağırladı.
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