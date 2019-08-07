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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu İzle

Alışveriş merkezinde kahvaltı yapan 10 kişi hastanelik oldu İzle

Yalova Devlet Hastanesi acil servisinden görüntü

( YALOVA ) YALOVA

Acil Servis Hastane Tahkikat Sabah Kahvaltısı Karın Ağrısı 


- Yalova'ya bağlı Çiftlikköy'deki bir AVM’de sabah kahvaltısı yapan 10 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Vatandaşlar Yalova devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Edinilen bilgiye göre AVM’ye her Çarşamba günü düzenlenen halk günü için gelen vatandaşlar açık büfe kahvaltılıkları alarak kahvaltı yaptılar. Bir süre sonra vatandaşlarda karın ağrısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Bazı vatandaşların fenalaşması üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar vatandaşları Yalova devlet Hastanesi Acil Servis’ine getirdi. Burada hastaların midesi yıkanarak serum takılarak tedavi altına alındılar. Hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının hızla iyiye gittiği öğrenildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili tahkikat başlattı.
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