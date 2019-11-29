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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Alışveriş çılgınlığı yağmur dinlemedi İzle

Alışveriş çılgınlığı yağmur dinlemedi İzle

Drone görüntüsü

Alışveriş Sağanak Yağış Alabalık Felaket Alışveriş Merkezi 

-Kalabalık detay
-İzdiham
-Röportaj
-Genel ve detay

( İSTANBUL -DRONE)- Alışveriş çılgınlarının sağanak yağış altında oluşturduğu uzun kuyruklar havadan görüntülendi İSTANBUL

- Dünya genelinde yaşanan alışveriş çılgınlığı sağanak yağışa rağmen Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Açılmasından saatler önce alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar mağazaların açılmasıyla izdihama yol açtı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Dünya genelinde her yıl Kasım ayının son günlerinde yapılan büyük indirimlerle bilinen alışveriş çılgınlığı Türkiye'de görülmeye devam ediyor. Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezinde çeşitli ürünlerde yüzde elliye varan indirim yapılacağını duyan İstanbullular alışveriş merkezine akın etti. Sağanak yağışa aldırış etmeden alışveriş merkezinin açılmasından saatler öncesinden sıraya giren vatandaşlar uzun süre mağazaların açılmasını bekledi. Sıradaki vatandaşlar şemsiye ve kafalarına geçirdikleri poşetler ile yağmurdan korunmaya çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu. Kapıların açılmasıyla vatandaşlar alışveriş merkezine akın etti. Alışveriş merkezi girişinde izdiham oluştu. “Sel çıksa, felaket kopsa ayrılmam” Bir saattir yağmurda sıra beklediğini belirten Nazlı Adem, “Çok fazla indirim olduğu için bütün insanlar buraya akın etmiş. Çok fazla para vermekten ise indirimli almak daha mantıklı. Bu yağmurda herkes işini gücünü bırakmış sıraya girmiş. Bir saat oldu yağmurda bekliyorum sel çıksa, felaket kopsa buradan ayrılmam” diye konuştu.

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