Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor İzle

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( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Yaşanan alışveriş çılgınlığı nedeniyle artan kargo siparişlerine yetişemeyen Kütahya'da bir kargo şirketi, iddiaya göre, günlerdir ürünleri teslim edemeyince vatandaşlar firmanın önünde toplandı. Kargolarının 7-8 gündür firma tarafından teslim edilmediğini belirten vatandaşlar, kargo şirketinin ana dağıtım merkezi önünde toplanarak ürünlerini istediler. Bir çalışanın olmaması nedeniyle kargoları teslim edemediklerini söyleyen firma görevlileri, vatandaşların beklemesine neden oldu. Zaman zaman tansiyon yükselirken, Kütahya PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru vatandaşlar ile birebir ilgilenerek sakinleştirmeye çalıştı. Özdoğru, "Şahane Cuma" v.b. isimler ile artan alışveriş tufanı sonrası her gün binlerce kargo gelmesi nedeniyle ürünlerin ayrıştırılamadığını ve en kısa sürede mağduriyetin giderileceğini söyledi.



Vatandaşlardan barkod numaralarının alınması sonrası vatandaşlar dağıldı.

