Alibeyköy’de Meşhur Lezzetler Festivali’ne yoğun ilgi

-Çocuklarla ilgilenmesi

-Pamuk şeker yapıp çocuklara dağıtması

-Konuşması



( İSTANBUL )- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: “Eyüpsultanlı hanımlar için tüm parklarda kadın lokallerini kuracağız” İSTANBUL



- Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda düzenlenen “Eyüpsultan’ın Meşhur Lezzetleri Festivali”ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Erkeklerin kahvehane ve camilerde vakit geçirdiğini kaydeden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, kadınlar için tüm parklarda kadın lokallerini kuracaklarını müjdeledi. İlki Eyüpsultan meydanında gerçekleşen “Meşhur Lezzetler Festivali”nin 2’incisi Alibeyköy Osmanlı parkında düzenlendi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'in ev sahipliğini yaptığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören alanına gelen Başkan adayı Köken vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Çocuklarla yakından ilgilenen başkan adayı Köken, çocuklara pamuk şeker dağıttı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara hitap eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Her mahallede parklardan birinde kadın lokalini kuracağız. Erkekler cami, kahvehane gibi her yeri kullanıyor. Kadınların vakit geçireceği fazla alan yok. Kadınlar için de parklarda kadın lokallerini kuracağız” dedi.

“Dünya şampiyonluğunda adı geçen gençlerimiz olacak” Engeliler ve uyuşturucu madde bağımlısı olanlar için de için de yoğun çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Köken, “ Çocuklarımıza başka şeylere bağımlı yapmaya çalışanlarla ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz. Gönüllerinizin doktoru olmaya adayız. Şehrinizin doktoruyuz. Eyüpsultan’ı İstanbul’u baş şehri yapma konusunda ne yapılması gerekiyorsa tüm emeklerimi ortaya koyacağız. Sizler dışarı çıktığınızda Eyüpsultan’dan nasıl söz edildiğini duyacaksınız. Kabuğumuzu yırtıp dışına çıkmamız lazım. Eyüpspor, Alibeyköy spor hem de bölgedeki kapalı spor salonlarının da faaliyete geçmesiyle göreceksiniz dünyada derece alan çocuklarımız olacak. Dünya şampiyonluğunda adı geçen gençlerimiz olacak. Alibeyköy’ün adı köy ama şehir yapacağız burayı” dedi.

Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Köken’in konuşmasının ardından festivale katılanlar düzenlenen Rumelili Ekrem konseriyle eğlenceli vakit geçirdi.

