Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu - İSTANBUL Haberi
- Arama çalışmalarından detaylarAlibeyköy Barajına giren 2 çocuk kaybolduİSTANBUL (AA) - Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.
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