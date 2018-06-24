Alibeyköy Barajı'nda ölen 3 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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-cesetlerin çıkarılması

-barajdan görüntü

-detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajı'nda boğularak hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Alibeyköy Barajı'nda dün Nurallah Yanak(11)kardeşi Şefik Yanak(8)ve Mustafa Altan (11) yaşındaki 3 çocuk serinlenmek için girdikleri barajda hayatını kaybetmişti. Çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Burada işlemleri biten 3 çocuğun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alındı.

