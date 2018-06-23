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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Alibeyköy Barajı'na serinlemek için giren 2 çocuk kayboldu

Alibeyköy Barajı'na serinlemek için giren 2 çocuk kayboldu

Arama kurtarma çalışmaları

Polis Hastane Beyköy Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ailenin görüntüsü
-Sinir krizi geçirmeleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Alibeyköy barajında serinlemek için suya giren üç çocuktan ikisi kayboldu. Edinilen bilgilere göre olay 12.00 sıralarında Alibeyköy barajında meydana geldi. Serinlemek için baraja giren üç çocuktan Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) suda kayboldu. Nurullah Yanak (11) ise vatandaşlar tarafından güçlükle kıyıya çıkartıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaybolan çocukların yakınları da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere baraja geldi. Ekipler, sinir krizi geçiren aileyi sakinleştirmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin barajda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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