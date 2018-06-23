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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan 1'i kayboldu - İSTANBUL Haberi

Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan 1'i kayboldu - İSTANBUL Haberi

- Alibeyköy Barajından detaylar - Çocuğun kurtarılmasıGÜNCELLEME - Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan 1'i kayboldu - Serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan ikisi kurtarılırken, diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyorBİR ÇOCUĞUN DAHA KURTARILMASI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan ikisi kurtarılırken, diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.Alınan bilgiye göre, Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve arkadaşları Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.Baraj kenarında bulunan vatandaşlar çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanak'ı kurtardı. Diğer çocuklar ise gözden kayboldu.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri, Şefik Yanak ve Mustafa Altan'ı arama çalışmaları başlattı.Ekipler, çalışma sonucunda Şefik Yanak'ı da kurtardı. Yanak, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Dalgıç Polis Kurtarma Botu Polis Hastane Beyköy 

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