Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka FETÖ'den gözaltına alındı

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka FETÖ'den gözaltına alındı

Aliağa Ticaret Odası'ndan genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Yakalama Kararı 


- İzmir'de FETÖ’ye yönelik yapılan soruşturmada Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Saka'yı evinde gözaltına aldı. Ekiplerin, ALTO'da ve Saka'nın evinde yaptığı aramanın devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı