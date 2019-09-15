Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Aliağa'da yangın: 20 dönüm alan zarar gördü

Aliağa'da yangın: 20 dönüm alan zarar gördü

bölgeden detaylar

Bild Gesi Trol 

-ekiplerin müdahalesi

( İZMİR - EK) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesindeki Nemrut Sanayi Bölgesi’ndeki Ege Gübre Limanı civarında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin hızla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.Yangın bugün öğlen sularında Nemrut Sanayi Bölgesi’ndeki Ege Gübre Limanı civarında bulunan makilik ve otluk alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iki itfaiye ekibi ile Menemen Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz, 10 yer ekibi ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 20 dönüm makilik ve otluk alan kül oldu.
İlgili Foto Galeriler
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Rizede Toprak Kayması Korkunç KarelerRizede Toprak Kayması Korkunç Kareler
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı