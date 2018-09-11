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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Aliağa'da makilik alanda yangın

Aliağa'da makilik alanda yangın

söndürme çalışmalarından görüntü

Bild Makilik Alan Helikopter Trol 

-helikopterden görüntü
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, 20 dönümlük makilik alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Aliağa Çıtak Mahallesi Devlet Su İşleri yakınındaki Gölet mevkinde bulunan makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ederken, 20 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yapıyor.
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