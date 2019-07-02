Aliağa'da gemi yangını (2) - İZMİR

- Gemiden yükselen alevlerİZMİR (AA) - İzmir 'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından gemide yangın çıktı.Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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