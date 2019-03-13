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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aliağa’da feci kaza, o anlar kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza, o anlar kamerada: 1 ölü

güvenlik kamerası

Jandarma Kamera Güvenlik Kamerası Akkale Sağlık Ekipleri 

--Olay yeri detay
--Genel detay

( İZMİR ) -- İzmir’de tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü İZMİR

- İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde İzmir-Çanakkale kara yolu Helvacı kavşağında meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 35 AZ 0797 plakalı hurda yüklü tır, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada Helvacı Mahallesi istikametinden gelen Sevilay Irmak (41) idaresindeki 01 BS 925 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Sevilay Irmak (41) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Yaklaşık iki saat tek şeritte trafiğe verilen yol, araçların kaldırılması ile tekrar normale döndü. Hayatını kaybeden Sevilay Irmak’ın cesedi ise Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, feci kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHE-HG-
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