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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aliağa Belediyesi mart ayı olağan meclisi toplandı

Aliağa Belediyesi mart ayı olağan meclisi toplandı

Oylamalardan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Misyon Toplantı 


- Aliağa Belediyesi mart ayı olağan meclisi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.
Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar yer aldı. Meclis üyelerinin oylamasına sunulan 39 madde tek tek oylandı. 5 Şubat 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan toplantıda ilk olarak başkanlıktan gelen önergeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Meclis üyelerinin görüşülen sunulan 19 madde İmar Komisyonuna 20.Madde ise İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesinin ardından Komisyondan Gelen Raporların oylanmasına geçildi. Raporlarda yer alan 19 maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile kabul edildi. Mart ayı olağan meclisi meclis görüşmelerine katılmayan Mehmet Yeşil’in mazeretinin kabul edilmesi ile sona erdi.
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