Ali Yalçın; “Öğrencinin öğretmene not için parmak salladığı 'hoca görüşürüz' dediği yerde işin rayını çıkarırsınız”

-Genel Başkan Ali Yalçının konuşması



( GİRESUN )- Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Giresun’da üyeleri ile buluştu. GİRESUN



- Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “öğretmen performansı diye bir zihni sinir projesi üzerinden eğitimin neredeyse geleceğine dinamit konuluyor. Öğretmen performans değerlendirme taslağı tam bir zihni sinir projesi, böyle bir şey olamaz” dedi.

Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki Giresun teşkilat buluşmasında üyelerle bir afraya geldi. Tensikat buluşmasında yaptığı konuşmada performans sistemini sert bir dille eleştiren Ali Yalçın, “Eğitim bir otorite olarak öğretmeni görmeyi ve ondan alabileceğini almayı gerektirir. Öğrencinin öğretmene not için parmak salladığı 'hoca görüşürüz' dediği yerde işin rayını çıkarırsınız. Veliye ise 'çocuğunla alakalı sıkıntılar var, bak şöyle böyle sorunlar var' denildiğinde, velinin 'benim çocuğum öyle değil, benim çocuğuma toz konduramazsınız' dediği yerde, siz veliye 'öğretmene not ver' dediğinizde işin suyunu çıkarırsınız. Fatih, Ak Şemsettin'ne not verdi mi? Böyle bir performans oldu mu? Çırak ustaya not verdi mi? Yöntem yanlış. Bu, eğitime ilişkin paradigmanın yanlış olduğunu gösteriyor. Bütün işimiz öğretmenin işini kolaylaştırmak olmalı." İfadelerini kullanarak eleştirdi.

Taslağın yanlış olduğunu ve bu işin böyle olmayacağını kaydederek performans sistemini eleştirisine devam eden Yalçın şöyle devam etti; "Biz buna baştan söyledik, dedik 'bu taslak yanlış kardeşim' Böyle bir şey olamaz, taslak sahaya sürüldü, protip uygulaması yapıldı, biz buna itiraz ettik, taslak tamamen indirildi tartışalım diye. Tartışıyorsak söylüyoruz, diyoruz ki bu yöntem yanlış, bu yöntemi geri çekin. Öğretmenler odasına giriyorum, öğretmenler odası ateş küpüne dönmüş durumda, bu sosyal maliyet üretiyor, bu hayra hizmet etmiyor, memnuniyet değil maliyet, şu an maliyet üretiyor. Bu kitleyi tahrik ederek, tepkisel hale getirerek buradan bir çıkış elde edilemez.” Konuşmanın ardından Eğitim-Bir- Sen Giresun Şubesi Başkanı Mustafa Öz Genel Başkan Ali Yalçın’a hediyeler sundu. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.