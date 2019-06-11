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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ali Ülker: 'Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek'

Ali Ülker: 'Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek'

Kürsü konuşmları

Alışkanlık Ebeveyn Öğretmen Sağlıklı Yaşam Öğrenciler 

-Çocuklardan ve okul içinden detay
-Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş röp.
-Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker röp.
-Okul Müdürü Süreyya Yapalıal röp.
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek" İSTANBUL

- Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı okullardan, Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu’nu ziyaret etti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, okul ziyaretleri kapsamında bu kez İstanbul’da Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu'nu İstanbul Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan ile birlikte Okul Müdürü Süreyya Yapalıal’ın ev sahipliğinde ziyaret etti. Öğrencilerle beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine sohbet eden Ülker, 4'ncü sınıf öğrencilerinin Aktif Yaşıyoruz modülü kapsamında hazırladığı spor etkinliğini beğeniyle izledi. Sabri Ülker Vakfı’nın temel misyonlarından biri olan 'sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak' amacından hareketle 2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Yemekte Denge Eğitim Projesi, 8'nci yılında 'Aktif Yaşıyoruz' modülü ile tüm çocukları fiziksel aktiviteye teşvik ediyor. Öğrencilerin her gün uygulayacağı aktivite seçeneklerini içeren program ile Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı okullarda öğrenciler, yeterli ve dengeli beslenmek kadar fiziksel aktivitenin de öneminin farkına vararak sporu günlük hayatlarının içine alıyor. Oyunlaştırma tekniğiyle çocukları fiziksel aktiveye teşvik eden program kapsamında, okul öncesi ile 1-4'üncü sınıflar için her gün sınıf içinde uygulanan 10 dakikalık farklı fiziksel aktiviteler gerçekleştiriliyor. "Sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitim şart" Projeye ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, şunları söyledi: "Merkezine çocukları alan Yemekte Denge Eğitim Projesi, bizim için ayrı bir değer taşıyor. Çünkü çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi, fiziksel aktiviteyi alışkanlık edinmesi onların 'her yaşta sağlıklı, her yaşta aktif' olmalarını sağlayacak. Çocuklarımıza dengeli beslenmeyi öğretmek ve fiziksel aktiviteyi alışkanlık haline getirmelerini sağlamak için Bakanlığımızın da desteğiyle aşamayacağımız engel yok. Sağlıkla büyüyen bugünün çocukları, gelecekte sağlıklı çocuklar yetiştirecek. Ancak sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitim şart. Spor yapmak, dengeli ve yeterli beslenmek sadece vücuda faydalı olmuyor, aynı zamanda zeka gelişimini, üretkenliği de etkiliyor. Bugün aktif yaşayan çocuklar; gelecek üretken nesillerin de temellerini oluşturacak". Yemekte Denge Eğitim Projesi 8'inci yılında, 15 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaşıyor Yemekte Denge Eğitim Projesi, Sabri Ülker Vakfı’nın temel misyonlarından biri olan 'sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak' amacından hareketle 2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde projenin uygulandığı il sayısı 15’e çıkartıldı. Proje, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Eskişehir, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, Sinop, Erzurum, Kayseri ve Adana illerinde toplam 750 okulda uygulanıyor.
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