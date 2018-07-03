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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Ali Sunal’dan küçük Eylül ve Leyla’nın ölümüne tepki

Ali Sunal’dan küçük Eylül ve Leyla’nın ölümüne tepki

Ali Sunal’ın açıklamaları

Köpek Yavrusu Kız Çocuğu Kız Çocuklar Hassasiyet Basın Mensupları 

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Küçük kız çocukları Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir’in ölü bulunmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu konudaki hassasiyetini dile getiren Ali Sunal da yaşanan vahşete karşı gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

Küçük kız çocuğu Eylül Yağlıkara’nın acı haberinin hemen ardından Ağrı'da bayramda kaybolan Leyla Aydemir'in cesedinin bulunması Türkiye'yi kahretti. Tüm Türkiye’nin yüreklerini dağlayan bu acı olayların ardından sanat camiası da tepkilerini dile getiriyor. 18 yıl önce vefat eden Türk sinemasının sevilen oyuncusu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal da yaşanan olaylara sessiz kalmadı. Babasının 18'inci ölüm yıl dönümü anmasında basın mensuplarına açıklanma yapan Ali Sunal, çözümü bulunana kadar olayların takipçisi olunması gerektiğini söyledi.

Babasının sevenlerine ve herkese seslenen Ali Sunal şöyle konuştu; “Bu aralar çok canımız sıkkın. Küçük kardeşlerimiz Eylül, Leyla. Gerçekten çok moralim bozuk. Benim babamı sevenlere, herkese buradan sesleniyorum. O küçük kardeşlerimizi de unutmayalım. Bu caniliği unutmayalım. Bunun çözümü olana kadar da takipçisi olalım. Artık Eylül ve Leyla gibi bütün kardeşlerimizin böyle olaylara kurban gitmesini istemiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mekanları cennet olsun. O minicik, patileri kesilen köpek yavrusunu da eklemek istiyorum. Bu vahşeti unutmayalım. Lütfen gereği yapılsın.” (SA- HK-
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