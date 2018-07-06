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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Aleyna Tilki Kocaeli’de sevenlerini coşturdu

Aleyna Tilki Kocaeli’de sevenlerini coşturdu

Aleyna Tilki'nin sahneye gelmesi

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-Sahne performansından görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ -HD)- Hayranları genç sanatçının sahne aldığı alışveriş merkezine akın etti KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahne alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını konserin gerçekleştiği alışveriş merkezine akın eden sevenleri için seslendirdi. Yetenek Sizsiniz Yarışması’nda gösterdiği üstün performans ve ardından çıkardığı singlelar ile gündemdeki yerini koruyan genç yetenek Aleyna Tilki, dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte Kocaeli’de seslendirdi. Yıldız Tilbe’ye ait ’Yalnız Çiçek’ şarkısını yorumlamasının ardından müzikseverler tarafından bir kez daha büyük ilgi gören Aleyna Tilki, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin adeta akın ettiği konserde genç sanatçı, Yalnız Çiçek, Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari şarkıları başta olmak üzere birçok parayı Kocaelili hayranları için seslendirdi. Alışveriş merkezine adeta akın eden Aleyna Tilki’nin hayranları, ön sıralarda konseri takip edebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Alanı dolduran yüzlerce vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Yaşananları ölümsüzleştirmek isteyen yüzlerce kişi o anları cep telefonuna kaydetti.
Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından genç sanatçı, sahne performansı ile Kocaelililerden tam not aldı.
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