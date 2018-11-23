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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi Haberi

Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi Haberi

-Yangından görüntü

Polis Bild Yükselen Trol 

--Ekiplerin söndürme çalışması
--Olay yeri

( KOCAELİ )- Evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük ölçüde hasarın oluştuğu ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahar D. isimli bir vatandaşa ait tek katlı evde içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde alevler yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, büyük hasarın oluştuğu ev kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (MK
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