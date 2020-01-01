Alevlerin arasında yılbaşı mesaisi

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( ANKARA - ÖZEL)- Ankara itfaiyesi 2020’ye görev başında girdi- Ankara İtfaiyesi Kurtuluş Grup Amiri Ali Yılmaz:- “Halkımızın yanında olmak huzur ve mutluluk veriyor”- “Ankara bize emanet Ankara halkı sağlıklı mutlu huzurlu olsun” ANKARA



- Başkent’te vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girerken, itfaiye erleri 2020’ye görev başında girdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yılın ilk gecesi çıkabilecek yangın ve itfaiyeyi ilgilendiren diğer olaylara karşı teyakkuz halinde bekledi. Vatandaşların güvenliği ve huzuru için yeni yıla ailelerinden uzak görev başında girmek zorunda kalan itfaiye erleri, yılbaşını mesai arkadaşlarıyla kutladı. İhlas Haber Ajansı



muhabirinin sorularını cevaplayan Ankara İtfaiyesi Kurtuluş Grup Amiri Ali Yılmaz, tüm vatandaşların sağlık, mutluluk, yangınsız ve kazasız bir yıl geçirmesini temenni ederken yılbaşında 232 itfaiye erinin görev başında olduğunu kaydetti.

“Halkımızın yanında olmak huzur ve mutluluk veriyor” Çıkacak olaylara anında müdahale etmek için gece boyunca hazır beklediklerini vurgulayan Yılmaz, “Şu ana kadar sakin huzurlu bir şekilde nöbetimize devam ediyoruz. Bütün vatandaşların sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yılbaşı geçirmesini diliyoruz Bölgemizde 16 tane istasyon 232 personel 37 aracımız göreve hazır durumda. Çıkacak olaylara müdahale etmek için hazır durumda bekliyoruz. Huzurlu, mutlu ve gururlu hissediyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği bize emanet olması gurur verici. Yanlarında olmak huzur ve mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

“Ankara bize emanet Ankara halkı sağlıklı mutlu huzurlu olsun” Mesleğin zor olmasına aldırış etmeden göreve her daim hazır olduklarını vurgulayan Ankara İtfaiyesi Kurtuluş Grup Amiri Ali Yılmaz, “Ölüme, afete yakın olmak kolay değil. Biz bu işi severek yapıyoruz. Biz insanların sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşam sürmesi için buradayız. Biz varız ve görevimizin başındayız. Bir duamız var. Gün başlarken itfaiye duamızı ediyoruz ve göreve hazır bir şekilde bekliyoruz. Olaylara en hızlı en yararlı şekilde nasıl müdahale ederiz ona bakıyoruz. Ankara bize emanet Ankara halkı sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun” diyerek sözlerini sonlandırıldı.



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