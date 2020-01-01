Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alevlerin arasında yılbaşı mesaisi

Alevlerin arasında yılbaşı mesaisi

Ankara İtfaiyesi Kurtuluş Grup Amiri Ali Yılmaz röportajı

Muhabir Yılbaşı İtfaiye Eri Mutlu Yaşam Yeni Yıl 

-Detaylar

( ANKARA - ÖZEL)- Ankara itfaiyesi 2020’ye görev başında girdi- Ankara İtfaiyesi Kurtuluş Grup Amiri Ali Yılmaz:- “Halkımızın yanında olmak huzur ve mutluluk veriyor”- “Ankara bize emanet Ankara halkı sağlıklı mutlu huzurlu olsun” ANKARA

- Başkent’te vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girerken, itfaiye erleri 2020’ye görev başında girdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yılın ilk gecesi çıkabilecek yangın ve itfaiyeyi ilgilendiren diğer olaylara karşı teyakkuz halinde bekledi. Vatandaşların güvenliği ve huzuru için yeni yıla ailelerinden uzak görev başında girmek zorunda kalan itfaiye erleri, yılbaşını mesai arkadaşlarıyla kutladı. İhlas Haber Ajansı

muhabirinin sorularını cevaplayan Ankara İtfaiyesi Kurtuluş Grup Amiri Ali Yılmaz, tüm vatandaşların sağlık, mutluluk, yangınsız ve kazasız bir yıl geçirmesini temenni ederken yılbaşında 232 itfaiye erinin görev başında olduğunu kaydetti.
“Halkımızın yanında olmak huzur ve mutluluk veriyor” Çıkacak olaylara anında müdahale etmek için gece boyunca hazır beklediklerini vurgulayan Yılmaz, “Şu ana kadar sakin huzurlu bir şekilde nöbetimize devam ediyoruz. Bütün vatandaşların sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yılbaşı geçirmesini diliyoruz Bölgemizde 16 tane istasyon 232 personel 37 aracımız göreve hazır durumda. Çıkacak olaylara müdahale etmek için hazır durumda bekliyoruz. Huzurlu, mutlu ve gururlu hissediyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği bize emanet olması gurur verici. Yanlarında olmak huzur ve mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.
“Ankara bize emanet Ankara halkı sağlıklı mutlu huzurlu olsun” Mesleğin zor olmasına aldırış etmeden göreve her daim hazır olduklarını vurgulayan Ankara İtfaiyesi Kurtuluş Grup Amiri Ali Yılmaz, “Ölüme, afete yakın olmak kolay değil. Biz bu işi severek yapıyoruz. Biz insanların sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşam sürmesi için buradayız. Biz varız ve görevimizin başındayız. Bir duamız var. Gün başlarken itfaiye duamızı ediyoruz ve göreve hazır bir şekilde bekliyoruz. Olaylara en hızlı en yararlı şekilde nasıl müdahale ederiz ona bakıyoruz. Ankara bize emanet Ankara halkı sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun” diyerek sözlerini sonlandırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı