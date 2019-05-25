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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Alevlerin arasında kalan yavru kediler ile annelerini itfaiye kurtardı Video

Alevlerin arasında kalan yavru kediler ile annelerini itfaiye kurtardı Video

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Kurtarma Operasyonu Bild Yavru Kedi Irak 

-Yangın yerinden görüntü
-Kedilerden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- İtfaiye ekipleri yanmak üzere olan kendileri alevler arasından çıkararak kurtardı ADIYAMAN

- Adıyaman’da metruk bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 7 yavru kedi ile annelerini itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi Askerlik Şubesi yakınlarında bulunan metruk bir binada bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken alevlerin arasından gelen kedi sesleri ile kedi kurtarma operasyonu başlattı. Alevlerin arasından alınan 7 yavru kedi ile anneleri itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Kucaklanarak alınan ve yangından dolayı zarar görmeyerek korkan yavru kediler ve anneleri güvenli bir yere bırakıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında söndürüldü.
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