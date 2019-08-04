Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye kurtardı Haberi

Alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye kurtardı Haberi

Yangın

Lyon Bahçe Hortumu İtfaiye Eri Trol 

-İtfaiye çalışması
-Vatandaş
-Kaplumbağa
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL )- Silivri'de otluk alanda yangın yangın çıktı İSTANBUL

- Silivri'de bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Silivri Cumhuriyet Mahallesinde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Evlerin yanında bulunan yangına bazı vatandaşlar da bahçe hortumu ile su sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı da Silivri İtfaiye eri Onur Kalyoncu kurtardı. “Otları yakmanın hiçbir faydası yok” Alevlerin arasından çıkardığı yavru kaplumbağanın üzerini temizleyen Silivri İtfaiye eri Onur Kalyoncu,” otları yakmanın hiçbir faydası yok. Küçük kaplumbağamızı yangını içerisinden kurtardık. Sağlık problemi yok. Kendisini doğaya tekrardan salacağız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı