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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Alevlerin arasına girip tırı yanmaktan kurtardı - ERZİNCAN

Alevlerin arasına girip tırı yanmaktan kurtardı - ERZİNCAN

- İtfaiye ekiplerinin saman çuvallarına müdahalesi - Jandarma ekiplerinin Karayolunda kontrollü geçiş vermesi - Şoför İsmail Kalkan röportaj - Olay yerinden genel ve detay görüntüAlevlerin arasına girip tırı yanmaktan kurtardı - Erzincan 'da seyir halindeyken dorsede alev alan saman çuvallarını yola atarak tırı yanmaktan kurtaran şoför yangının aracın diğer bölümlerine sıçramasını önlediERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da tır şoförü, seyir halindeyken dorsede alev alan saman çuvallarını yola atarak aracı yanmaktan kurtardı.İsmail Kalkan'ın kullandığı 29 DE 488 plakalı tırın dorsesindeki saman çuvalları, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.Durumu fark eden Kalkan, aracın dorse kısmına çıkarak alev alan saman çuvallarını kara yoluna attı.Böylece yangının diğer çuvallara ve tıra sıçramasını önleyen Kalkan, yolda yanmaya devam eden saman çuvallarındaki alevlerin söndürülmesi için itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen Çukurkuyu ve Erzincan Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri kara yoluna dağılan saman çuvallarındaki yangını söndürdü.Trafiğe kapatılan kara yolundaki ulaşım, yola saçılan samanların itfaiye ekiplerince tazyikli su ile temizlenmesi sonrası normale döndü.Şoför İsmail Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırın dorsesinden aniden duman çıktığını fark edince aracı yol kenarına park edip dorseye çıktığını anlattı.Tırı kurtarmak için yanan saman çuvalları arasına girdiğini aktaran Kalkan, "Yanan saman çuvallarını aracıma zarar vermesin diye kara yoluna atıp itfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da kısa zamanda olay yerine gelerek bizlere yardımcı oldular." dedi.

Tır Şoförü Muhabir Trol 

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